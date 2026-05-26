Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала внесение сотрудников колледжа в Старобельске в базу сайта "Миротворец", заявив, что украинские власти заняты геноцидом.

Ранее в базу были внесены 10 сотрудников Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. Их обвинили в якобы покушении на суверенитет Украины, а также в распространении пропаганды среди несовершеннолетних.

"Геноцидом украинского народа занимаются (президент Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский и вся банда неэтнических, ряженных под украинцев громадян", – приводит слова дипломата газета "Известия".

Учебный корпус и общежитие колледжа были атакованы украинскими беспилотниками 22 мая. В этот момент в здании находились 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет и один сотрудник.

В результате ударов погиб 21 студент, более 60 детей получили ранения различной степени тяжести. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте.