Уголовное дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по общежитию в Старобельске

Следователи возбудили уголовное дело о теракте после массированной атаки Вооруженных сил Украины по гражданским объектам в Старобельске в Луганской Народной Республике, в том числе по общежитию. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям украинских военнослужащих, которые направили БПЛА на гражданский объект", – приводит слова Петренко пресс-служба СК РФ в MAX.

По данным следствия, в ночь на 22 мая ВСУ с помощью 4 дронов самолетного типа прицельно нанесли удар по административным зданиям и общежитию Старобельского колледжа (филиала) ФГБОУ ВО "Луганского государственного педагогического университета". В этот момент в здании предварительно находились 86 учащихся и 1 работник. В результате произошедшего пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа.



Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Фиксируются показания очевидцев, назначен ряд экспертиз.

Изначально глава республики Леонид Пасечник заявлял о 35 пострадавших в результате удара по колледжу. По его словам, в момент удара в учебном заведении находились 86 детей от 14 до 18 лет.



Позже из-под завалов было извлечено тело погибшего студента. Также было выявлено местонахождение трех человек под завалами. Их извлекли и передали врачам скорой помощи.

На месте происшествия работают экстренные службы, оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая. Сотрудники МЧС сосредоточили усилия по спасению людей на данном участке. Однако работы были приостановлены из-за угрозы новых атак со стороны Украины.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Москва предоставит все сведения об атаке ВСУ в международные организации, в том числе в ОБСЕ и СБ ООН. В настоящее время ведется сбор информации.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что "террористы прицельно и с наслаждением бьют по детям". В контексте этой темы она вспомнила, как нацисты расправились с несовершеннолетними в Керчи во время Великой Отечественной войны.