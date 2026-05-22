Ливень с грозой, градом и сильным ветром накроет Москву 22 мая

Ливень с грозой и градом накроет Москву в пятницу, 22 мая. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

В ведомстве отметили, что ливень, гроза, град, а также усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидается с 14:00 и до конца суток.

Жителей города призвали быть внимательными на улице в непогоду. В частности, не стоит укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве указали, что непогода может привести к повреждению линий электропередачи и повалу деревьев, а также к повреждению широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. Это может вызвать заторы на дорогах, повреждение транспорта и травмы у горожан.

Кроме того, молнии могут повредить объекты, которые не оборудованы громоотводом. Дороги, в свою очередь, могут наполниться водой, что приведет к промыву грунта, а также к затруднению движения транспорта и увеличению числа ДТП. Также возможны повреждения кровли и остекления зданий.

В связи с этим в ведомстве рекомендовали снизить скорость движения при управлении транспортом, увеличив при этом дистанцию от впереди идущих автомобилей, а также:



избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений;

пешеходам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями;

не оставлять детей без присмотра;

быть внимательными и осторожными.

В случае необходимости можно позвонить по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Ранее Гидрометцентр РФ сообщил, что в Москве и Московской области из-за грозы и порывов ветра объявлен желтый уровень погодной опасности. Он актуален с 21:00 пятницы, 22 мая, по 21:00 субботы, 23 мая. Также до 23-го числа в Подмосковье объявлено предупреждение о высокой пожарной опасности.

В самой столице, по данным специалистов, будет мощный ливень с градом до пяти миллиметров в диаметре. При этом температура воздуха к 15:00 поднимется до 27–30 градусов. Пятница станет последним днем в череде аномально высоких температурных значений в Центральной России.

