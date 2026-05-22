22 мая, 10:27

В США на год отложили казнь заключенного из-за того, что у него не смогли найти вену

В США на год отложили казнь заключенного после часа неудачных попыток ввести ему иглу для смертельной инъекции, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на CNN.

Отсрочку предоставил губернатор Теннесси Билл Ли убийце Тони Каррутерсу. Для проведения смертной казни ему должны были установить два катетера в вены, чтобы ввести усыпляющий препарат. Однако, согласно заявлению департамента исправительных учреждений штата Теннесси, медперсонал не смог найти подходящую вену для резервного катетера.

Позже адвокат Каррутерса Мария ДеЛиберато указала на то, что видела, как осужденный "морщился и стонал", пока сотрудники искали вену. В результате юристы обратились в федеральный суд и Верховный суд штата с просьбой приостановить казнь, поскольку происходящее представляло собой "жестокое и необычное наказание".

Ранее министерство юстиции США объявило о включении расстрела в список способов казни. Ведомство объявило об упрощении ряда процедур, связанных с исполнением смертных приговоров. Уточняется, что это необходимо для ускорения дел со смертными приговорами.

