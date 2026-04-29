Рэперу D4vd грозит казнь за убийство девочки-подростка

Американский рэпер D4vd был задержан по подозрению в убийстве девочки-подростка Селесты Ривас Эрнандес. Преступление произошло еще около года назад, а тело девушки в багажнике машины музыканта было обнаружено в сентябре 2025-го. Что известно о расследовании резонансного дела, расскажет Москва 24.

"Веские основания для ареста"

21-летний американский рэпер D4vd (настоящее имя – Дэвид Энтони Берк) был задержан по подозрению в убийстве 14-летней Селесты Ривас Эрнандес. Как сообщили СМИ со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса, музыканта взяли под стражу без права выхода под залог. Кроме того, полицейские заподозрили его в даче ложных показаний, попытке повлиять на следствие и сокрытии улик.



В сентябре 2025-го машина D4vd была обнаружена на стоянке в Лос-Анджелесе, от нее исходил неприятный запах. Полицейские проверили автомобиль и обнаружили в нем сумку с человеческими останками. Правоохранители выяснили, что тело принадлежало Селесте Ривас: девушка исчезла в Калифорнии еще в апреле 2024-го. Мать жертвы опознала дочь по татуировке и рассказала, что у нее был любимый человек по имени Дэвид. Сам рэпер в тот момент находился в мировом турне, но полиция заявила, что он готов сотрудничать со следствием.

"Мы прибыли в дом с ордером на его арест, достаточным для установления вероятной вины. Мы сделали все возможное, чтобы следить за ним, но как только у нас появились веские основания для его ареста по обвинению в убийстве, мы взялись за него еще усерднее", – заявил руководитель отдела по расследованию ограблений и убийств полиции Лос-Анджелеса, капитан Скот М. Уильямс.

В свою очередь адвокаты D4vd заявили, что намерены "решительно отстаивать" невиновность клиента. Вскоре после задержания рэперу предъявили официальные обвинения в убийстве, развратных действиях в отношении несовершеннолетней и надругательстве над телом, сообщило британское издание Metro со ссылкой на прокуратуру Лос-Анджелеса.

Музыкант не признал себя виновным. По данным СМИ, причина в отягчающих обстоятельствах: предположительно, жертва была вовлечена в расследование сексуальных действий рэпера в отношении лица младше 14 лет. Соответственно, мотив к ее убийству может быть расценен как извлечение выгоды, ведь обнародование расследования могло разрушить его музыкальную карьеру. В этом случае D4vd может грозить смертная казнь или пожизненное заключение.

Кумир молодежи

D4vd стал популярным в 2022-м благодаря песням Romantic Homicide и Here with Me, которые завирусились в Сети и попали в музыкальные чарты. После этого рэпер подписал контракты с крупными лэйблами и в 2023-м выпустил два мини-альбома под названиями Petals to Thorns и The Lost Petals. В 2024-м у Дэвида вышло пять синглов, среди которых Feel It – он стал третьей композицией музыканта, которая попала в чарт Billboard Hot 100.

Дебютный альбом Withered вышел в 2025-м. В апреле того же года D4vd выступил на фестивале Coachella, а вскоре объявил о старте мирового тура. Когда было обнаружено тело Селесты, рэпер как раз находился на гастролях в поддержку пластинки.

Однако после новостей все последующие выступления в рамках турне были отменены, как и появление музыканта на фестивале в Австралии в декабре 2025-го. Музыкальный лейбл, который занимался продвижением D4vd, разорвал с ним сотрудничество, а следом крупные компании стали расторгать или замораживать рекламные контракты с рэпером.

Более того, некоторые исполнительницы, сотрудничавшие с D4vd, начали удалять совместные с музыкантом треки со стриминговых платформ, в частности певица Кали Учис.