Рэперу D4vd грозит казнь за убийство девочки-подростка

Американский рэпер D4vd был задержан по подозрению в убийстве девочки-подростка Селесты Ривас Эрнандес. Преступление произошло еще около года назад, а тело девушки в багажнике машины музыканта было обнаружено в сентябре 2025-го. Что известно о расследовании резонансного дела, расскажет Москва 24.
"Веские основания для ареста"
21-летний американский рэпер D4vd (настоящее имя – Дэвид Энтони Берк) был задержан по подозрению в убийстве 14-летней Селесты Ривас Эрнандес. Как сообщили СМИ со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса, музыканта взяли под стражу без права выхода под залог. Кроме того, полицейские заподозрили его в даче ложных показаний, попытке повлиять на следствие и сокрытии улик.
"Мы прибыли в дом с ордером на его арест, достаточным для установления вероятной вины. Мы сделали все возможное, чтобы следить за ним, но как только у нас появились веские основания для его ареста по обвинению в убийстве, мы взялись за него еще усерднее", – заявил руководитель отдела по расследованию ограблений и убийств полиции Лос-Анджелеса, капитан Скот М. Уильямс.
В свою очередь адвокаты D4vd заявили, что намерены "решительно отстаивать" невиновность клиента. Вскоре после задержания рэперу предъявили официальные обвинения в убийстве, развратных действиях в отношении несовершеннолетней и надругательстве над телом, сообщило британское издание Metro со ссылкой на прокуратуру Лос-Анджелеса.
Музыкант не признал себя виновным. По данным СМИ, причина в отягчающих обстоятельствах: предположительно, жертва была вовлечена в расследование сексуальных действий рэпера в отношении лица младше 14 лет. Соответственно, мотив к ее убийству может быть расценен как извлечение выгоды, ведь обнародование расследования могло разрушить его музыкальную карьеру. В этом случае D4vd может грозить смертная казнь или пожизненное заключение.
Кумир молодежи
D4vd стал популярным в 2022-м благодаря песням Romantic Homicide и Here with Me, которые завирусились в Сети и попали в музыкальные чарты. После этого рэпер подписал контракты с крупными лэйблами и в 2023-м выпустил два мини-альбома под названиями Petals to Thorns и The Lost Petals. В 2024-м у Дэвида вышло пять синглов, среди которых Feel It – он стал третьей композицией музыканта, которая попала в чарт Billboard Hot 100.
Дебютный альбом Withered вышел в 2025-м. В апреле того же года D4vd выступил на фестивале Coachella, а вскоре объявил о старте мирового тура. Когда было обнаружено тело Селесты, рэпер как раз находился на гастролях в поддержку пластинки.
Однако после новостей все последующие выступления в рамках турне были отменены, как и появление музыканта на фестивале в Австралии в декабре 2025-го. Музыкальный лейбл, который занимался продвижением D4vd, разорвал с ним сотрудничество, а следом крупные компании стали расторгать или замораживать рекламные контракты с рэпером.
Более того, некоторые исполнительницы, сотрудничавшие с D4vd, начали удалять совместные с музыкантом треки со стриминговых платформ, в частности певица Кали Учис.