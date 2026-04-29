Рэперу D4vd грозит казнь за убийство девочки-подростка

Казнь или пожизненное? Что грозит рэперу D4vd за убийство подростка

Американский рэпер D4vd был задержан по подозрению в убийстве девочки-подростка Селесты Ривас Эрнандес. Преступление произошло еще около года назад, а тело девушки в багажнике машины музыканта было обнаружено в сентябре 2025-го. Что известно о расследовании резонансного дела, расскажет Москва 24.

"Веские основания для ареста"

21-летний американский рэпер D4vd (настоящее имя – Дэвид Энтони Берк) был задержан по подозрению в убийстве 14-летней Селесты Ривас Эрнандес. Как сообщили СМИ со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса, музыканта взяли под стражу без права выхода под залог. Кроме того, полицейские заподозрили его в даче ложных показаний, попытке повлиять на следствие и сокрытии улик.

В сентябре 2025-го машина D4vd была обнаружена на стоянке в Лос-Анджелесе, от нее исходил неприятный запах. Полицейские проверили автомобиль и обнаружили в нем сумку с человеческими останками. Правоохранители выяснили, что тело принадлежало Селесте Ривас: девушка исчезла в Калифорнии еще в апреле 2024-го. Мать жертвы опознала дочь по татуировке и рассказала, что у нее был любимый человек по имени Дэвид. Сам рэпер в тот момент находился в мировом турне, но полиция заявила, что он готов сотрудничать со следствием.

"Мы прибыли в дом с ордером на его арест, достаточным для установления вероятной вины. Мы сделали все возможное, чтобы следить за ним, но как только у нас появились веские основания для его ареста по обвинению в убийстве, мы взялись за него еще усерднее", – заявил руководитель отдела по расследованию ограблений и убийств полиции Лос-Анджелеса, капитан Скот М. Уильямс.

В свою очередь адвокаты D4vd заявили, что намерены "решительно отстаивать" невиновность клиента. Вскоре после задержания рэперу предъявили официальные обвинения в убийстве, развратных действиях в отношении несовершеннолетней и надругательстве над телом, сообщило британское издание Metro со ссылкой на прокуратуру Лос-Анджелеса.

Музыкант не признал себя виновным. По данным СМИ, причина в отягчающих обстоятельствах: предположительно, жертва была вовлечена в расследование сексуальных действий рэпера в отношении лица младше 14 лет. Соответственно, мотив к ее убийству может быть расценен как извлечение выгоды, ведь обнародование расследования могло разрушить его музыкальную карьеру. В этом случае D4vd может грозить смертная казнь или пожизненное заключение.

Кумир молодежи

D4vd стал популярным в 2022-м благодаря песням Romantic Homicide и Here with Me, которые завирусились в Сети и попали в музыкальные чарты. После этого рэпер подписал контракты с крупными лэйблами и в 2023-м выпустил два мини-альбома под названиями Petals to Thorns и The Lost Petals. В 2024-м у Дэвида вышло пять синглов, среди которых Feel It – он стал третьей композицией музыканта, которая попала в чарт Billboard Hot 100.

Дебютный альбом Withered вышел в 2025-м. В апреле того же года D4vd выступил на фестивале Coachella, а вскоре объявил о старте мирового тура. Когда было обнаружено тело Селесты, рэпер как раз находился на гастролях в поддержку пластинки.

Однако после новостей все последующие выступления в рамках турне были отменены, как и появление музыканта на фестивале в Австралии в декабре 2025-го. Музыкальный лейбл, который занимался продвижением D4vd, разорвал с ним сотрудничество, а следом крупные компании стали расторгать или замораживать рекламные контракты с рэпером.

Более того, некоторые исполнительницы, сотрудничавшие с D4vd, начали удалять совместные с музыкантом треки со стриминговых платформ, в частности певица Кали Учис.

Читайте также


Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

