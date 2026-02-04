Пасынка наследного принца Норвегии арестовали по обвинению в изнасилованиях

Сын норвежской крон-принцессы Метте-Марит, 29-летний Мариус Борг-Хейби, арестован, сообщили СМИ. Против него выдвинуто почти 40 обвинений, среди которых связанные с изнасилованиями, избиениями, угрозами и запрещенными веществами. Подробности – в материале Москвы 24.

Не является членом королевской семьи

Фото: AP Photo/Haakon Mosvold Larsen/NTB scanpix

В Норвегии арестовали сына норвежской кронпринцессы Метте-Марит: 29-летний Мариус Борг-Хейби подозревается в причинении телесных повреждений, угрозах холодным оружием и нарушении запрета на приближение. Всего против пасынка норвежского принца Хокона выдвинуто 38 обвинений, среди них – изнасилования четырех женщин, побои, угрозы и преступления, связанные с наркотиками и вождением в пьяном виде.

Мариус Борг-Хейби является старшим сыном кронпринцессы Норвегии Метте-Марит от предыдущих отношений. Она вышла замуж за наследного принца Хокона в 2001 году, когда мальчику было 4 года. У него нет королевских или дворянских титулов, он также не может быть претендентом на престол. В браке с членом королевской семьи Норвегии Метте-Марит родила еще двоих детей: принцессу Ингрид Александру в 2004-м и принца Сверре Магнуса в 2005-м. В очереди на престол они являются второй и третьим соответственно, после своего отца – кронпринца Хокона.



Самыми серьезными из предъявленных являются обвинения в изнасилованиях. Преступления были совершены в период с 2018 по 2024 год. По данным СМИ, в одном из эпизодов Мариус вступил в половой контакт со спящей женщиной. В остальных трех случаях сын кронпринцессы предпринял сексуальные действия в отношении недееспособных женщин.

Сам Мариус не признал вину по большинству обвинений.

"Хейби относится к этим обвинениям крайне серьезно, но не признает вину в каких-либо правонарушениях по большинству эпизодов. В особенности – по делам о насилии, в том числе сексуальном", – передало издание BBC слова представителя Мариуса Петара Секулича.

Мариус предстал перед окружным судом Осло. По данным СМИ, пасынку наследного принца Норвегии грозит до 16 лет лишения свободы. Полиция запросила содержание под стражей на четыре недели из-за риска совершения новых преступлений.

Королевский дворец старается держаться в стороне от скандала, настаивая на том, что Хейби не является членом монаршей семьи. Несмотря на это, по данным СМИ, его августейший отчим всегда относился к нему как к сыну.

При этом кронпринц Хокон прокомментировал ситуацию перед началом суда.

"Конечно, мы его любим, он важная часть нашей семьи. Мы о нем беспокоимся. Мы знаем, что многие из вас сейчас переживают трудное время", – заявил наследный принц Норвегии, обратившись к пострадавшим женщинам, сообщило издание BBC.

Проблемы с законом

Фото:legion-media.com/IPASocialIT/IPA/Sipa USA

Это уже не первый арест Хейби. По данным СМИ, в 2024-м Мариуса неоднократно задерживали по обвинениям в различных правонарушениях. А осенью того же года он признался в совершении нападения на свою девушку, отметив, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Другие обвинения пасынок принца Норвегии отрицал.

Отмечается, что в суде выступят несколько женщин, их имена не разглашаются, кроме одной – экс-возлюбленной Мариуса. Инфлюэнсер Нора Хаукланд выдвинула свои обвинения, заявив, что сын кронпринцессы ударил ее по лицу, бил ногами, душил и громко обзывал "проституткой".

К слову, мать Мариуса, кронпринцесса Метте-Марит, недавно тоже оказалась замешана в скандале. Ее имя фигурировало в новых файлах по делу Джеффри Эпштейна. В 2019-м финансиста обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Кроме того, в документах по делу упоминалось, что он организовывал вечеринки, на которые приглашал звезд шоу-бизнеса и видных политиков.

Выяснилось, что в январе 2013 года супруга кронпринца Норвегии провела четыре дня в доме Эпштейна в Майами, хотя самого бизнесмена в то время там якобы не было. Помимо этого, в октябре 2012-го финансист упоминал в переписке с монаршей особой вопрос "поиска жены". Есть также ответные письма Эпштейну от Метте-Марит.

В свою очередь, норвежский королевский дворец заявил прессе, что кронпринцесса не скрывала знакомства с Эпштейном и общения с ним как раз в период с 2011 до 2013 год. Однако ранее в связи с вскрывшимися преступлениями Джеффри она выражала сочувствие его жертвам и солидарность с ними, а также стыдилась дружбы с бизнесменом.