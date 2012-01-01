Джоан Роулинг высказалась о коллективном обвинении Нила Геймана в изнасилованиях

Восемь женщин обвиняют писателя Нила Геймана в сексуализированном насилии. По данным СМИ, пять из них были фанатками литератора, остальные работали с ним. Подробности громкого секс-скандала – в материале Москвы 24.

"Зови меня "хозяин"

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Впервые обвинения в изнасилованиях в адрес писателя Нила Геймана прозвучали в СМИ еще в июле 2024 года. Тогда против него выступили две пострадавшие. А 13 января 2025-го издание Vulture опубликовало расследование, где уже восемь женщин поделились историями, как 64-летний Нил занимался с ними извращенным и грубым сексом без их согласия.

Первой о насилии сообщила бывшая няня сына Геймана – Скарлетт Павлович. Девушка рассказала журналистам, что писатель изнасиловал ее спустя пару часов после их первой встречи в феврале 2022-го.

В новой статье Скарлетт уточнила, что литератор принуждал ее к сексу неоднократно. Однажды, по ее словам, она потеряла сознание от боли во время полового акта. Пострадавшая также заявила, что Нил просил называть его "хозяином", а сам часто именовал девушку "рабыней". При этом его маленький сын якобы тоже стал так обращаться к няне.

По словам Скарлетт, наниматель приставал к ней даже при ребенке. А однажды занялся с ней сексом, одновременно разговаривая с сыном, пока тот играл на планшете.

Вторая возможная потерпевшая рассказала журналистам, что впервые познакомилась с Гейманом на его встрече с поклонниками, когда ей было 18 лет. Спустя два года между ними начались отношения. По словам девушки, с самого начала романа мужчина предпочитал грубый секс и склонял ее к интиму даже когда она мучилась от болей в животе.

Еще одна пострадавшая какое-то время жила со своими тремя дочерьми в доме, принадлежащем Гейману. Она сообщила журналистам, что занималась с ним сексом, чтобы он не выгнал их на улицу. Другие предполагаемые жертвы отмечали, что Нил бил их ремнем во время интима и тоже приказывал обращаться к нему как к "хозяину".

"Обычный" БДСМ

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Сперва автор "Коралины в Стране Кошмаров" воздерживался от публичных заявлений, но опровергал факт насилия через юридических представителей. По сообщениям СМИ, писатель считал, что это был "обычный БДСМ по обоюдному согласию".

15 января Гейман впервые прокомментировал обвинения в свой адрес, опубликовав пост в личном блоге. Писатель отметил, что хранил молчание, не желая привлекать еще больше внимания к "этой дезинформации". Однако сейчас литератор почувствовал непреодолимое желание высказаться. По его словам, в рассказах женщин есть правдивые моменты, а есть вещи, "которых на самом деле не было".



Нил Гейман писатель Я далек от совершенства, но я никогда ни с кем не вступал в сексуальные отношения без согласия. Никогда.

Начало "отмены"?

Фото: Bruce Glikas/Bruce Glikas/FilmMagic

Секс-скандал вызвал в Сети бурю негодования в адрес Геймана. Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг написала пост в своем блоге, в котором осудила литературное сообщество за слишком сдержанную реакцию.





Джоан Роулинг писательница Литературная тусовка, которой было чертовски много чего сказать о Харви Вайнштейне до того, как его осудили, была странно приглушенной в своей реакции на многочисленные обвинения в адрес Нила Геймана со стороны молодых женщин. Они никогда не встречались, но – как и в случае с Вайнштейном – рассказывают удивительно похожие истории.

В соцсетях также осуждают бывшую супругу писателя, американскую певицу Аманду Палмер. Интернет-пользователи раскритиковали ее пассивную реакцию и обвинили едва ли не в том, что она "поставляла" мужу жертв. По свидетельствам пострадавших, некоторые из них познакомились с насильником именно через Палмер.

"Я надеюсь, что она получит по заслугам за то, как "скармливала" этих молодых женщин Нилу Гейману для сексуальной эксплуатации"; "Аманда Палмер также виновна. Она преподносила жертвы Нилу Гейману на блюдечке с голубой каемочкой. Она могла остановиться, но не сделала этого", – пишут разгневанные пользователи.

Скандал отразился и на карьере писателя. Предыдущие обвинения против Геймана уже повлекли отмену нескольких экранизаций его произведений, среди которых – третий сезон "Благих знамений", "История с кладбищем" и "Детективы с того света".