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Писатель Нил Гейман отверг обвинения в насилии, о случаях которого накануне заявили еще несколько женщин.

В своем блоге Гейман написал, что с ужасом наблюдал несколько месяцев за историями женщин, высказывавшихся против него, но не делал опровержений из-за уважения к ним. Как считает писатель, его комментарии могли привлечь больше внимания к дезинформации.

"Я всегда старался сохранять приватность и чувствовал, что социальные сети – неподходящее место для обсуждения важных личных вопросов. Сейчас я чувствую, что достиг той точки, когда должен что-то сказать", – подчеркнул Гейман.

С его слов, в повествованиях женщин есть доля истины, но он не признает обвинения в насильственных действиях.

"Я далек от совершенства, но я никогда ни с кем не вступал в сексуальные отношения без согласия. Никогда", – подытожил писатель.

Повторные обвинения против Геймана совершили четыре женщины, в том числе и бывшая няня его сына Скарлетт Павлович. Она заявляла, что писатель регулярно вступал с ней в интимную связь без обоюдного согласия.

В свою очередь, писательница Джоан Роулинг прокомментировала заявления женщин. Она указала на недопустимость поведения коллеги. Также Роулинг отметила, что женщины, выступившие с заявлением, никогда не общались между собой, но их истории "удивительно похожи".

Первые обвинения против Геймана появились летом 2024 года. Тогда Павлович утверждала, что писатель изнасиловал ее спустя пару часов после их первой встречи в феврале 2022 года. Это, по ее словам, случилось в ванне новозеландского дома Геймана.

Вторая возможная потерпевшая рассказала, что впервые встретила писателя в 18 лет и была его фанаткой. Спустя два года он совершил над ней противоправные действия без ее согласия, уверена она.