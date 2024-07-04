Tortoise: две женщины обвинили писателя Нила Геймана в изнасилованиях

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Две женщины обвинили известного писателя Нила Геймана в изнасиловании, пишет News.ru со ссылкой на Tortoise.

Первая заявительница, 23-летняя Скарлетт, утверждает, что писатель изнасиловал ее спустя пару часов после их первой встречи в феврале 2022 года. Это, по ее словам, случилось в ванне новозеландского дома Геймана, где она работала няней у его ребенка.

Вторая возможная потерпевшая рассказала, что впервые встретила писателя в 18 лет и была его фанаткой. Спустя два года он совершил над ней противоправные действия без ее согласия, уверена она.

Сам писатель категорически отрицает обвинения и утверждает, что их интимная связь была по обоюдному согласию. Полиция Новой Зеландии продолжает расследование, в том числе опрашивает свидетелей и изучает личную переписку вероятных пострадавших.

16 женщин ранее обвинили американского иллюзиониста и гипнотизера Дэвида Копперфильда в сексуальных домогательствах. По информации возможных жертв, преступления совершались с 1980-х годов по 2014 год. Многим девушкам иллюзионист обещал продвижение по карьере, при этом большая их часть на тот момент была несовершеннолетними, отмечали заявители.

