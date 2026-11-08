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08 ноября, 16:54

Общество

Поезд Деда Мороза отправился в новогоднее путешествие по России

Фото: MAX/"Всероссийский Дед Мороз"

Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга в шестое новогоднее путешествие по стране. Об этом сообщила пресс-служба вотчины зимнего волшебника.

За время поездки состав преодолеет 24 тысячи километров и посетит 65 городов. Маршрут пройдет через Русский Север, Заполярье, Сибирь, Урал, Поволжье и центральные регионы России.

На остановках для гостей подготовили праздничные программы. В поезде оборудовали вагон-приемную, "Сказочную деревню" с играми и квестами, сцену и кукольный театр.

Посетители вокзалов смогут посмотреть представления и принять участие в мероприятиях на перронах. Обладателям билетов в поезд предложат отдельную программу с личной встречей с Дедом Морозом, квестом и чаепитием или кукольным спектаклем. Билеты можно приобрести на сайте РЖД.

С 10 по 15 ноября состав побывает в восьми городах Республики Коми. По словам главы региона Ростислава Гольдштейна, в маршрут войдут Инта, Воркута, Усинск, Печора, Сосногорск, Ухта, Микунь и Сыктывкар.

В Москве поезд остановится 2 и 3 января 2027 года, в Новосибирске – 27 ноября, в Екатеринбурге – 4 декабря, в Нижнем Новгороде – 26 декабря. В Санкт-Петербурге состав будет находиться 6 и 7 января. Завершится путешествие 9 января возвращением в Великий Устюг.

Ранее сообщалось, что в Москве началась продажа билетов на праздничные мероприятия в филиалах Московской усадьбы Деда Мороза. Площадки откроются в парке Олимпийской Деревни, парке "Митино" и Измайловском парке.

В прошлом сезоне усадьбы посетили более 200 тысяч человек, а к новому сезону в теремах обновили интерьеры и декорации. Всего для москвичей подготовлено свыше пяти тысяч мероприятий, уличные праздники и территории усадеб можно посещать бесплатно.

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