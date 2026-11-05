В "Мосбилете" началась продажа билетов на мероприятия в усадьбах Деда Мороза

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В столице началась продажа билетов на праздничные мероприятия, которые пройдут в филиалах Московской усадьбы Деда Мороза. Площадки будут организованы в парке Олимпийской Деревни, парке "Митино" и Измайловском парке, находящихся в ведении столичного департамента культуры, информирует портал мэра и правительства Москвы.

Посетителей ждут игровые зоны, интерактивные шоу, квесты и мастер-классы. По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина, городские усадьбы зимнего волшебника ежегодно привлекают детей и их родителей.

В прошлом сезоне их посетили более 200 тысяч человек. К новому сезону, как он отметил, обновили интерьеры и декорации теремов, а также создали новые интерактивные зоны. Всего для москвичей подготовлено свыше пяти тысяч мероприятий.

"Усадьба в Измайловском парке начнет принимать гостей 1 декабря, а резиденции в парках "Митино" и Олимпийской Деревни – 5 декабря", – уточнил Фурсин.

Парк Олимпийской Деревни

5 декабря в парке Олимпийской Деревни начнет работу новогоднее пространство "Волшебные звери Деда Мороза". На волшебной поляне гостей будут ждать сказочные персонажи, а дети смогут попробовать себя в роли помощников зимнего волшебника. Вместе с зайчиком-проводником маленькие исследователи отправятся на поиски утраченного волшебства. Им предстоит пройти четыре таинственных испытания и восстановить северное сияние.

В праздничной приемной ребята увидятся с Дедом Морозом, поделятся заветным желанием и сделают памятные фотографии. В творческой мастерской дети создадут новогодние сувениры своими руками. На главной сцене трижды в день будут идти интерактивные представления с играми, танцами, конкурсами и хороводами.

Ландшафтный парк "Митино"

Усадьба Деда Мороза в избе "Морозко" в ландшафтном парке "Митино" с 5 декабря 2026 года по 8 января 2027 года предложит интерактивный квест "Тайна старой избы: волшебство сквозь время". Участникам предстоит разобраться, откуда в старинном доме взялись предметы из современного мира и как это связано с исчезновением магии.

С проводником дети будут исследовать необычные вещи, разгадывать зашифрованные сообщения, тайны древних предметов и слушать мистические аудио- и видеозаписи. В этом увлекательном путешествии они узнают, как прошлое связано с настоящим, и как новогоднее чудо становится реальным, когда мы бережно храним традиции в современном мире.

Чтобы вернуть избе ее силу, команде предстоит соединить два времени и выполнить заключительное задание. Квест рассчитан на детей от шести лет и доступен за дополнительную плату.

Измайловский парк

В Измайловском парке усадьба "Мастерская чудес и подарков" заработает 1 декабря и будет открыта ежедневно с 12:00 до 20:00. Гостям предстоит помочь Искре Чуда подготовиться к Новому году, отыскать ключ от мастерской и раскрыть формулу волшебства.

Во время экскурсии дети попадут в помещения, обычно закрытые для посетителей. Сначала участники найдут знак Искры Чуда, пройдут зеркальный лабиринт и окажутся в волшебном хранилище, где среди сундуков и механизмов нужно будет отыскать ключ от мастерской.

Маршрут продолжится в зале, где гости познакомятся с пятью силами: энергией, движением, светом, звуком и желанием. В специальной лаборатории участники будут искать формулу чуда, а в бюро фокусов заглянут в кабинет иллюзий и научатся небольшому трюку.

По будням с 1 по 25 декабря и с 11 января по 26 февраля посетителям предложат экскурсии: с 12:00 до 16:00 пройдет стандартная программа, а с 16:00 до 20:00 – программа одного актера с ведущим, который проведет гостей по необычному маршруту и познакомит с интерактивными площадками усадьбы.

5 декабря, с 28 по 31 декабря, с 1 по 10 января, а также 14 и 23 февраля с 12:00 до 19:00 будет идти уличная программа с эстафетами, концертами, шоу и детским спектаклем. Кроме того, можно выбрать "Полное приключение" – программу с посещением всех четырех павильонов и творческим мастер-классом.

В остальные выходные в усадьбе запланированы квесты, интерактивные шоу, мастер-классы, кинопоказы, спектакли, зимнее караоке, игры и анимационные программы с Дедом Морозом и Снегурочкой. На встречах с зимним волшебником дети смогут прочитать стихи, загадать желание и получить сувенир.

Территории усадеб и уличные праздничные мероприятия можно посещать бесплатно, а билеты на отдельные приключения и мастер-классы можно приобрести в сервисе "Мосбилет".

4 ноября в Московской усадьбе Деда Мороза стартовал зимний сезон. Для гостей открылся обновленный терем Снегурочки. Там все устроено по-новому, а у самой героини теперь появились четкие собственные обязанности.