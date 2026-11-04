Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

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04 ноября, 21:49

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Зимний сезон стартовал в Московской усадьбе Деда Мороза

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Московская усадьба Деда Мороза открыла зимний сезон 4 ноября. Для посетителей подготовили обновленные развлекательные программы и новые мастер-классы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Как рассказал художественный руководитель музея-заповедника "Кузьминки-Люблино" Александр Кочетков, планов у усадьбы много, а обновленных программ – сразу несколько.

"У нас есть как виртуальные персонажи, так и много живых персонажей", – отметил он.

По словам Кочеткова, для гостей открылся обновленный терем Снегурочки. Там все устроено по-новому, а у самой героини теперь появились четкие собственные обязанности – не только связанные с Дедом Морозом, но и "свои волшебные дела".

Кроме того, обновили терем угощений: посетителям предлагают сказочные угощения, чай, блины и пироги. В программе также запланированы концертные и выставочные мероприятия, а для гостей подготовили три вида обновленных мастер-классов.

Усадьба будет принимать посетителей до 14 марта – до самой Масленицы.

"Ждем всех желающих к нам в гости", – сказал художественный руководитель музея-заповедника.

Одной из особенностей Московской усадьбы Деда Мороза остается терем желаний, где можно загадать желание и повязать ленточку. Гости также могут передать Деду Морозу письма с пожеланиями. По словам Кочеткова, в усадьбу пишут многие посетители: после визита их желания сбывались.

Ранее сообщалось, поезд Деда Мороза стартует из Великого Устюга 8 ноября 2026 года. Предстоящий сезон станет для проекта шестым. Протяженность маршрута в сезоне 2026–2027 годов составит порядка 24 тысяч километров.

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