29 октября, 17:46Культура
Учреждения культуры Москвы организуют более 400 новогодних представлений
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В декабре и январе в учреждениях, подведомственных департаменту культуры Москвы, сыграют более 400 новогодних и "зимних" спектаклей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.
"Самым востребованным персонажем традиционно стал Щелкунчик", – отметил руководитель департамента Алексей Фурсин.
В тройку самых популярных героев также попали "Морозко" и персонажи сказки "Двенадцать месяцев". Фурсин добавил, что на новогодние спектакли в декабре и первых неделях января уже продали больше 27 тысяч билетов.
Ранее сообщалось, что поезд Деда Мороза стартует из Великого Устюга 8 ноября 2026 года и завершит маршрут там же 9 января 2027 года. Предстоящий сезон будет для проекта шестым.
В сезоне 2026–2027 годов протяженность маршрута составит порядка 24 тысяч километров. На путешествие отведено 63 дня. Поезд побывает более чем в 10 населенных пунктах, где не был ни разу.