МВД: в поддельных интернет-магазинах часто занижают цены на товары

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Слишком низкие цены, отсутствие сведений о продавце и невозможность выбрать привычный способ доставки могут указывать на мошеннический интернет-магазин. Об этом говорится в материалах МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники часто привлекают покупателей товарами по цене значительно ниже рыночной. Для создания ажиотажа они используют вымышленные акции, предупреждения об ограниченном количестве продукции и другие подобные предложения.

Еще один тревожный сигнал – отсутствие доставки курьером и возможности забрать покупку самостоятельно. Вместо этого продавцы требуют заранее перевести деньги якобы за услуги транспортной компании. В подтверждение оплаты они могут присылать поддельные квитанции.

Кроме того, на поддельных сайтах нередко нет контактных данных и информации о продавце. Вместо конкретных способов связи аферисты предлагают посетителям заполнить специальную "форму обратной связи".

Россиянам посоветовали перед покупкой проверять, действительно ли сайт принадлежит официальному магазину. Также правоохранители рекомендуют изучать отзывы реальных покупателей и пользоваться безопасными способами оплаты.

Ранее в МВД предупреждали о схеме мошенничества с подарками от маркетплейсов. Злоумышленники связываются с россиянами в мессенджерах, представляются сотрудниками торговых площадок и обещают вознаграждение за активное использование сервиса, выманивая код из СМС.