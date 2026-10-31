Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:57

Безопасность
Главная / Новости /

МВД: в поддельных интернет-магазинах часто занижают цены на товары

МВД назвало признаки мошеннических интернет-магазинов

Фото: 123RF.соm/death7rip

Слишком низкие цены, отсутствие сведений о продавце и невозможность выбрать привычный способ доставки могут указывать на мошеннический интернет-магазин. Об этом говорится в материалах МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники часто привлекают покупателей товарами по цене значительно ниже рыночной. Для создания ажиотажа они используют вымышленные акции, предупреждения об ограниченном количестве продукции и другие подобные предложения.

Еще один тревожный сигнал – отсутствие доставки курьером и возможности забрать покупку самостоятельно. Вместо этого продавцы требуют заранее перевести деньги якобы за услуги транспортной компании. В подтверждение оплаты они могут присылать поддельные квитанции.

Кроме того, на поддельных сайтах нередко нет контактных данных и информации о продавце. Вместо конкретных способов связи аферисты предлагают посетителям заполнить специальную "форму обратной связи".

Россиянам посоветовали перед покупкой проверять, действительно ли сайт принадлежит официальному магазину. Также правоохранители рекомендуют изучать отзывы реальных покупателей и пользоваться безопасными способами оплаты.

Ранее в МВД предупреждали о схеме мошенничества с подарками от маркетплейсов. Злоумышленники связываются с россиянами в мессенджерах, представляются сотрудниками торговых площадок и обещают вознаграждение за активное использование сервиса, выманивая код из СМС.

Читайте также


безопасность

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика