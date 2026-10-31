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Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ведомство уточнило, что в связи с этим гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Они необходимы для обеспечения безопасности.

Также из-за ограничений могут быть корректировки в расписании полетов. Статус рейса пассажиры могут уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее российские авиакомпании перешли на зимнее расписание полетов и расширили маршрутную сеть. Зимний график будет действовать до последней субботы марта 2027 года. В этот период пассажирам станут доступны дополнительные маршруты как внутри России, так и за рубежом.

В общей сложности группа "Аэрофлот" сформировала сеть из 282 маршрутов. Из них 46 ведут в 18 зарубежных стран.

