24 октября, 09:00Туризм
Первый прямой рейс между Камчаткой и Харбином отправился в Китай
Фото: depositphotos/Feverpitch
Запущен первый прямой рейс между Камчаткой и Харбином – пассажиры отправились в Китай, сообщили в правительстве Камчатского края.
Полеты по маршруту выполняет авиакомпания "ИрАэро" на отечественном самолете "Сухой Суперджет". Летать самолет будет раз в неделю – по субботам, а в пути пассажиры проведут около 3,5 часа.
Утренний вылет подобран так, чтобы по прибытии в Харбин люди могли сразу воспользоваться стыковочными рейсами и продолжить путешествие по Китаю. Маршрут работает в обе стороны.
Прямое сообщение избавляет пассажиров от длительных и затратных пересадок через другие города Дальнего Востока.
Запуск рейса стал результатом договоренностей губернатора Камчатского края Владимира Солодова с китайской стороной. В правительстве региона рассчитывают, что это заложит основу для дальнейшего расширения международной маршрутной сети и увеличения частоты полетов.
Ранее сообщалось, что Минтранс РФ планировал расширить авиасообщение с Китаем на фоне стремительного роста популярности этого направления. За первые пять месяцев 2026 года число пассажиров на китайских рейсах увеличилось на 48%, превысив отметку в 900 тысяч человек.
Премьер-министр России Михаил Мишустин также отмечал, что Москве и Пекину следует расширять географию авиасообщений, модернизировать пункты пропуска на границе и развивать новые транспортные коридоры. По его словам, за первое полугодие 2026 года туристический поток между странами стал больше примерно в 1,5 раза.