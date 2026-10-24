Первый прямой рейс между Камчаткой и Харбином отправился в Китай

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Запущен первый прямой рейс между Камчаткой и Харбином – пассажиры отправились в Китай, сообщили в правительстве Камчатского края.

Полеты по маршруту выполняет авиакомпания "ИрАэро" на отечественном самолете "Сухой Суперджет". Летать самолет будет раз в неделю – по субботам, а в пути пассажиры проведут около 3,5 часа.

Утренний вылет подобран так, чтобы по прибытии в Харбин люди могли сразу воспользоваться стыковочными рейсами и продолжить путешествие по Китаю. Маршрут работает в обе стороны.

Прямое сообщение избавляет пассажиров от длительных и затратных пересадок через другие города Дальнего Востока.

Запуск рейса стал результатом договоренностей губернатора Камчатского края Владимира Солодова с китайской стороной. В правительстве региона рассчитывают, что это заложит основу для дальнейшего расширения международной маршрутной сети и увеличения частоты полетов.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ планировал расширить авиасообщение с Китаем на фоне стремительного роста популярности этого направления. За первые пять месяцев 2026 года число пассажиров на китайских рейсах увеличилось на 48%, превысив отметку в 900 тысяч человек.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также отмечал, что Москве и Пекину следует расширять географию авиасообщений, модернизировать пункты пропуска на границе и развивать новые транспортные коридоры. По его словам, за первое полугодие 2026 года туристический поток между странами стал больше примерно в 1,5 раза.

