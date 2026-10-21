Мишустин: РФ и Китай должны расширять авиасообщение и модернизировать погранпереходы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россия и Китай должны расширять географию авиасообщения, модернизировать пункты пропуска на границе и развивать новые транспортные коридоры. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на 31-й регулярной встрече глав правительств двух стран.

"Наши народы искренне симпатизируют друг другу, стремятся лучше узнать историю, традиции, современное искусство России и Китая", – заявил премьер.

Также он считает необходимым внедрять цифровые технологии в железнодорожные перевозки. По его словам, развитие транспортной инфраструктуры происходит на фоне роста взаимного интереса жителей двух стран.

При этом за первое полугодие 2026 года туристический поток между Россией и Китаем увеличился примерно в 1,5 раза, добавил Мишустин.

Минтранс РФ планировал расширить авиасообщение с Китаем на фоне стремительного роста популярности этого направления. За первые пять месяцев 2026 года число пассажиров на китайских рейсах увеличилось на 48%, превысив отметку в 900 тысяч человек.

Росту спроса во многом помогло продление безвизового режима до конца 2027 года, позволяющее гражданам обеих стран совершать 30-дневные поездки без оформления виз. По оценкам аналитиков, к концу года общий турпоток между государствами может вырасти на 60% и достигнуть 4–4,5 миллиона визитов.