Минтранс РФ планирует увеличить число авиарейсов с Китаем

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Минтранс РФ планирует увеличить число авиарейсов между Россией и Китаем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

"Планируется увеличение числа рейсов между Россией и Китаем", – говорится в сообщении.

В Минтрансе отметили, что за пять месяцев 2026 года пассажиропоток на этом направлении вырос более чем на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 900 тысяч человек. В ведомстве ожидают дальнейшего роста перевозок по итогам года.

Ранее Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового режима для граждан Китая до конца 2027 года. Китай принял аналогичное решение для граждан России. Россияне с обычными заграничными паспортами могут попасть в КНР без визы на срок не более 30 дней с целью ведения бизнеса, туризма, осмотра достопримечательностей, посещения родственников и друзей, а также транзита.

По прогнозам экспертов, турпоток между Россией и КНР может составить 4–4,5 миллиона поездок в 2026 году. Это на 60% больше, чем в прошлом году. Этому способствует увеличение рейсов между двумя странами. Россиянам особенно удобно летать в Китай из Москвы, Санкт-Петербурга, Сибири и с Дальнего Востока.

