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09 августа, 08:53

В мире

В КНР выпустили предупреждение о наивысшем уровне опасности из-за тайфуна "Долфин"

Фото: AP Photo/Ng Han Guan

Центральная метеорологическая станция КНР выпустила предупреждение красного, наивысшего уровня в связи с приближением тайфуна "Долфин". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на метеослужбу.

По прогнозам ведомства, вечером 9 августа стихия выйдет на сушу между городским уездом Саньмэнь провинции Чжэцзян и городским уездом Фудин провинции Фуцзянь. Скорость ветра при этом составит 38–45 метров в секунду.

В связи с угрозой провинция Чжэцзян повысила уровень реагирования на тайфун до первого, а провинция Фуцзянь – до второго. В преддверии стихии правительства восточных регионов КНР эвакуировали более 420 тысяч человек.

Ранее тайфун "Майсак" обрушился на южное побережье островной китайской провинции Хайнань. Стихия затронула Линшуй-Лиский автономный уезд. В центре тайфуна скорость ветра достигала 23 метров в секунду.

"Майсак" стал первым тайфуном в Китае в этом году. Сразу после него на остров Хайнань придет тайфун "Бави".

Новости мира: тайфун обрушился на Китай

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