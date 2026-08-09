В КНР выпустили предупреждение о наивысшем уровне опасности из-за тайфуна "Долфин"

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Центральная метеорологическая станция КНР выпустила предупреждение красного, наивысшего уровня в связи с приближением тайфуна "Долфин". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на метеослужбу.

По прогнозам ведомства, вечером 9 августа стихия выйдет на сушу между городским уездом Саньмэнь провинции Чжэцзян и городским уездом Фудин провинции Фуцзянь. Скорость ветра при этом составит 38–45 метров в секунду.

В связи с угрозой провинция Чжэцзян повысила уровень реагирования на тайфун до первого, а провинция Фуцзянь – до второго. В преддверии стихии правительства восточных регионов КНР эвакуировали более 420 тысяч человек.

Ранее тайфун "Майсак" обрушился на южное побережье островной китайской провинции Хайнань. Стихия затронула Линшуй-Лиский автономный уезд. В центре тайфуна скорость ветра достигала 23 метров в секунду.

"Майсак" стал первым тайфуном в Китае в этом году. Сразу после него на остров Хайнань придет тайфун "Бави".

