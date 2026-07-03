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03 июля, 14:20

В мире

Тайфун "Майсак" обрушился на юг китайского острова Хайнань

Фото: ТАСС/Sipa USA/Imaginechina

Тайфун "Майсак" обрушился на южное побережье островной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Стихия затронула Линшуй-Лиский автономный уезд. В центре тайфуна скорость ветра достигала 23 метров в секунду.

Согласно прогнозам, после прохождения через остров во второй половине дня в субботу, 4 июля, тайфун достигнет побережья Гуанси-Чжуанского автономного района КНР. "Майсак" стал первым тайфуном в Китае в этом году.

Сразу после него на остров Хайнань придет тайфун "Бави". Однако, несмотря на это, российские туристы продолжают спокойно отдыхать, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В связи с приближением нового урагана метеорологи острова объявили желтый уровень опасности. Угроза повлияет на работу аэропорта города Санья, расписание рейсов "Аэрофлота", а также экскурсии принимающей компании.

"В PAC Group, ПАКС, "Русский Экспресс", Tez Tour, ITM Group и в других компаниях, работающих на направлении, сообщают, что их туристы в безопасности и продолжают свой отдых. Те, кто только собирается на Хайнань, свои планы не меняют", – указали в АТОР.

Там же добавили, что туроператоры следят за развитием ситуации и готовы оперативно оказать помощь своим клиентам.

О надвигающемся тайфуне "Майсак" ранее предупредила китайская метеорологическая служба. Уточнялось, что он, добравшийся до суши Китая, выйдет на восток Хайнаня, после чего пройдет по востоку провинции Гуандун. В связи с этим на юге страны ожидаются сильные дожди.

В связи с этим аэропорт Феникс в курортной Санье приостановил обслуживание рейсов с 17:00 по местному времени 3 июля. На данный момент отменено 92 вылета. Кроме того, "Аэрофлот" перенес 6 рейсов в/из города на 3 и 4 июля. Пассажиров уведомят о новых временах вылетов по контактам, указанным при бронировании.

"Аэрофлот" перенес 6 рейсов на Хайнань из-за тайфуна "Майсак"

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