Глава Рыльского района находится в состоянии средней степени тяжести после подрыва авто

Фото: rylskraion.gosuslugi.ru

Состояние главы Рыльского района Курской области Владимира Ковальчука после подрыва машины районной администрации оценивается как средней степени тяжести, которое приближено к тяжелому. Об этом сообщил представитель Федерального центра медицины катастроф Александр Попов, передает ТАСС.

Кроме того, двое граждан получили легкие ранения. Еще один человек доставляется в больницу. Состояние пострадавших контролирует как региональный, так и федеральный Минздрав.

Автомобиль с сотрудниками администрации Рыльского района подорвался на мине в Курской области утром 3 июля. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщал, что взрывчатка, установленная украинскими вооруженными формированиями с помощью дрона, сработала дистанционно.

В результате Ковальчук получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. У директора управления хозяйственного обслуживания Сергея Беседина, который находился за рулем в момент происшествия, зафиксировали непроникающее ранение живота и повреждение осколками бедра.

Еще два человека – начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС – стояли на крыльце здания. От взрывной волны они получили акубаротравму и слепые осколочные ранения верхних и нижних конечностей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Сотрудники СК выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают всех причастных к преступлению.

