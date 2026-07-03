03 июля, 12:05Происшествия
СК возбудил дело о теракте после подрыва автомобиля в Рыльске в Курской области
Фото: МАХ/"Александр Хинштейн"
Уголовное дело о теракте возбуждено после подрыва машины в Рыльске в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ.
На месте происшествия работают оперативные службы. В скором времени следователи назначат необходимые судебные экспертизы, в том числе медицинскую и взрывотехническую.
Сотрудники СК выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают всех причастных к нему.
Автомобиль с сотрудниками администрации Рыльского района подорвался на мине в Курской области утром 3 июля. Губернатор региона Александр Хинштейн уточнил, что взрывное устройство, установленное украинскими вооруженными формированиями с применением БПЛА, сработало дистанционно.
В результате ранен глава района Владимир Ковальчук. У него диагностирована минно-взрывная травма и осколочные ранения ног. За рулем находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, у которого выявили непроникающее ранение живота и повреждение осколками бедра.
Еще два человека – начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС – стояли на крыльце здания. От взрывной волны они получили акубаротравму и слепые осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Их тоже госпитализировали.