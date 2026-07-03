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03 июля, 12:05

Происшествия

СК возбудил дело о теракте после подрыва автомобиля в Рыльске в Курской области

Фото: МАХ/"Александр Хинштейн"

Уголовное дело о теракте возбуждено после подрыва машины в Рыльске в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ.

На месте происшествия работают оперативные службы. В скором времени следователи назначат необходимые судебные экспертизы, в том числе медицинскую и взрывотехническую.

Сотрудники СК выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают всех причастных к нему.

Автомобиль с сотрудниками администрации Рыльского района подорвался на мине в Курской области утром 3 июля. Губернатор региона Александр Хинштейн уточнил, что взрывное устройство, установленное украинскими вооруженными формированиями с применением БПЛА, сработало дистанционно.

В результате ранен глава района Владимир Ковальчук. У него диагностирована минно-взрывная травма и осколочные ранения ног. За рулем находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, у которого выявили непроникающее ранение живота и повреждение осколками бедра.

Еще два человека – начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС – стояли на крыльце здания. От взрывной волны они получили акубаротравму и слепые осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Их тоже госпитализировали.

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