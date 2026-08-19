Собянин: Москва укрепляет статус индустриального центра страны

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москва укрепляет статус главного индустриального и технологического центра России. Об этом в МАХ сообщил Сергей Собянин.

В первом полугодии 2026 года столичные производители увеличили выпуск продукции на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За весь 2025 год рост составил 4,7%.

Наиболее заметную динамику показали высокотехнологичные отрасли. Радиоэлектронная промышленность нарастила выпуск на 39,1%, аэрокосмическая – на 33,5%, производство медицинских изделий – на 16,8%, фармацевтика – на 14,7%.

За 6 месяцев в столице открылись 15 новых высокотехнологичных промышленных объектов общей площадью более 500 тысяч квадратных метров. На них создано свыше 7,2 тысячи рабочих мест.

Сейчас в Москве работают 4 735 промышленных предприятий, на которых заняты 767 тысяч человек – почти каждый десятый работающий житель города. Разработки и высокотехнологичные решения столичных компаний востребованы по всей России.

Ранее Собянин рассказывал, что выделяет роль гражданского общества как ключевого фактора прогресса Москвы. По словам мэра, именно высокая гражданская активность и требовательность жителей выступают драйверами городских преобразований, не позволяя темпам модернизации снижаться.