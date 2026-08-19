Медведь утащил туристку в лес на Алтае и убил

Фото: depositphotos/kyslynskyy

Медведь напал на палатку с туристами в селе Артыбаш в Республике Алтай, вытащил из нее девушку, утащил в лес и убил. Об этом ТАСС заявили в экстренных службах.

"Пришел медведь, вытащил девушку из палатки, утащил в лес, объел все конечности и прикопал. Девушка скончалась. Пытались меры принять местные жители, но, к сожалению, он на них кидался, и никто ничем не мог помочь", – рассказал собеседник агентства.

В настоящее время решается вопрос о том, как поступить с животным. В региональном главке МВД России уточнили, что погибшей было 29 лет. Она приехала на отдых из Новосибирска.

"Прокуратурой Республики Алтай в связи с инцидентом организована проверка федерального законодательства", – рассказали РИА Новости в республиканской прокуратуре.

При этом убитая не являлась сотрудницей МЧС, как сообщили некоторые СМИ, пояснили в ГУ МЧС по региону.

Ранее медведь напал на 62-летнего жителя Магаданской области. Инцидент произошел на окраине поселка Ола Ольского района. От полученных травм мужчина скончался. Охотоведы планировали обезвредить хищника, по факту случившегося организовали доследственную проверку.