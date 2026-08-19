Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 09:28

Происшествия

Медведь утащил туристку в лес на Алтае и убил

Фото: depositphotos/kyslynskyy

Медведь напал на палатку с туристами в селе Артыбаш в Республике Алтай, вытащил из нее девушку, утащил в лес и убил. Об этом ТАСС заявили в экстренных службах.

"Пришел медведь, вытащил девушку из палатки, утащил в лес, объел все конечности и прикопал. Девушка скончалась. Пытались меры принять местные жители, но, к сожалению, он на них кидался, и никто ничем не мог помочь", – рассказал собеседник агентства.

В настоящее время решается вопрос о том, как поступить с животным. В региональном главке МВД России уточнили, что погибшей было 29 лет. Она приехала на отдых из Новосибирска.

"Прокуратурой Республики Алтай в связи с инцидентом организована проверка федерального законодательства", – рассказали РИА Новости в республиканской прокуратуре.

При этом убитая не являлась сотрудницей МЧС, как сообщили некоторые СМИ, пояснили в ГУ МЧС по региону.

Ранее медведь напал на 62-летнего жителя Магаданской области. Инцидент произошел на окраине поселка Ола Ольского района. От полученных травм мужчина скончался. Охотоведы планировали обезвредить хищника, по факту случившегося организовали доследственную проверку.

Читайте также


животныепроисшествиярегионы

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика