Лиса замечена у станции метро "Фили" в Москве. Видео с хищницей появилось в канале Baza в мессенджере MAX.

На кадрах видно, как животное пробегает по дороге. Очевидцы отметили, что лисы нередко встречаются в этом районе. Предположительно, они выходят из Филевского парка и ищут еду.

Ранее фламинго был замечен на Зайцевском шоссе в районе улицы Дачной недалеко от Внукова. Он шел по тротуару вдоль трассы. При этом дальнейшая судьба птицы неизвестна.

До этого в Москве спасли лося, который гулял по району Измайлово. Его отловили и вывезли в естественную среду обитания на территории ТиНАО.

