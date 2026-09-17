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17 сентября, 09:56

Транспорт

Лось, бегущий по полосе на Ярославском шоссе, попал на видео

Видео: Москва 24


Крупного лося заметили на проезжей части Ярославского шоссе в Москве: животное спокойно бежало по одной из полос прямо посреди трафика. Свидетель необычной картины снял ее на видео, которое оказалось в распоряжении Москвы 24.

На кадрах сохатый бежит по широкой дороге, пока мимо него проезжают автомобили, периодически осматривается по сторонам, но продолжает двигаться вперед.

Ярославское шоссе примыкает к национальному парку "Лосиный остров", поэтому, вероятно, лось мог выйти на дорогу оттуда. Что в итоге произошло с животным, неизвестно – информации о его дальнейшей судьбе нет.

Ранее в Дептрансе предупредили водителей о начавшемся сезоне гона у лосей. До октября сохатые теряют осторожность и могут внезапно оказаться на проезжей части. Особенно рискованны участок МКАД возле "Лосиного острова" и Измайловского лесопарка, а также ТиНАО и вылетные магистрали у зеленых зон.

Там установлено 43 знака "Дикие животные", а на МКАД, Московском скоростном диаметре и главных трассах за обстановкой следят камеры видеоаналитики. Они распознают 15 типов опасных ситуаций, включая выход животных на дорогу.

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