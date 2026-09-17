Премьер Таиланда Чанвиракун призвал иностранцев не ехать в страну, "чтобы умирать"

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Иностранцам, которые хотят приехать в Таиланд, чтобы там уйти из жизни, следует воздержаться от поездок в королевство, заявил премьер-министр и министр внутренних дел страны Анутхин Чанвиракун. Об этом сообщает газета The Nation.

Так политик отреагировал на некорректное поведение иностранных туристов, большое количество правонарушений и неуважительное отношение с их стороны. Чанвиракун подчеркнул, что губернаторы провинций обязаны привлекать к ответственности иностранных граждан, допускающих правонарушения.

Отдельное внимание он уделил вопросу создания мест для религиозных обрядов, так как такие инициативы не могут реализовываться "по своему усмотрению". По словам премьера, недавно он узнал о запросе на строительство частного кладбища.

"Приезжайте, чтобы честно зарабатывать на жизнь. Если вы собираетесь умирать, то езжайте и умирайте у себя дома, здесь вам умирать незачем и не пытайтесь нами пользоваться. Недопустимо также получать разрешение на открытие ресторана, а на деле устраивать там место для религиозных обрядов", – приводит издание слова Чанвиракуна.

Премьер отметил, что Таиланд рад иностранным гостям, однако отношения должны быть взаимовыгодными. Он признал, что туризм приносит инвестиции, но это не дает права на незаконную деятельность. По его словам, речь идет о выходцах из многих стран, включая государства Азии, Ближнего Востока, Европы и Африки.

Чанвиракун также напомнил о ранее подписанных правилах депортации, которые дают должностным лицам необходимые механизмы для работы.

Ранее власти Таиланда ввели новые правила депортации иностранцев. В целом в стране фиксируются два вида нарушений: нарушение срока законного пребывания и осуществление нелегальной трудовой деятельности. Последнее относится в том числе к тем сферам, где рабочие места по закону предоставляются лишь гражданам Таиланда.