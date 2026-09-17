В МИД Венгрии назвали высылку 10 российских дипломатов осознанной стратегией

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Высылка российских дипломатов из Будапешта являлась частью осознанной стратегии властей страны. Об этом заявил парламентский госсекретарь МИД Венгрии Дьердь Велкей в интервью Telex.

По его словам, внешнеполитическое ведомство уже обсудило этот вопрос и сейчас своевременно принимает решения. При этом ответственность за высылку дипломатов на себя взяла министр иностранных дел страны Анита Орбан.

Однако большая часть информации, касающаяся этого вопроса, все еще остается конфиденциальной.

Ранее Орбан заявила, что Будапешт высылает 10 российских дипломатов. По ее мнению, сотрудники миссии занимались на территории Венгрии деятельностью, которая неприемлема для дипломатов. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что решение страны не означает разрыва отношений с Москвой. В свою очередь, венгерский премьер-министр Петер Мадьяр объяснил этот шаг защитой суверенитета государства.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что решение нового правительства Венгрии негативно скажется на двусторонних отношениях. Он также пообещал, что Москва даст адекватный ответ на это решение.