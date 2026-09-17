Собянин: завершено благоустройство около Центрального московского ипподрома

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице завершилось комплексное благоустройство территорий около Центрального Московского ипподрома. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Работы проводились на Беговой улице, Беговой аллее, Скаковой улице, Скаковой аллее и Верхней улице. Общая площадь приведенных в порядок пространств составила 13,9 гектара.

Особое внимание уделили созданию доступной и безопасной среды рядом с жилыми домами. Там появились зоны отдыха, спортивные площадки и места для семейного досуга.

Например, у дома 3 на Беговой аллее обустроили сквер с пешеходными дорожками, лавочками, детскими и спортивной площадками. У дома 13к1 на Скаковой улице создали зону отдыха с качелями и скамейками, а около дома Авиаторов на Беговой улице, 34, привели в порядок хоккейную коробку, разместили площадки для панна-футбола и воркаута, а также две детские площадки.

Главной доминантой пространства стал Центральный Московский ипподром. Сквер у его основного здания украсили арт-объектами, ландшафтной и архитектурно-художественной подсветкой, обновили тротуары, установили чугунные фонари и скамейки в классическом стиле.

Для дополнительного проезда к ипподрому со стороны Ленинградского проспекта за пять месяцев построили новую улично-дорожную сеть. Дорога длиной 1,7 километра протянулась вдоль Смоленского направления Московской железной дороги от развязки на Третьем транспортном кольце до Ленинградского проспекта.

В рамках проекта построили Проектируемый проезд № 1808 от ТТК до пересечения с Нижней улицей, реконструировали Нижнюю улицу, устроили велодорожки, удобные тротуары и новое освещение, а также благоустроили прилегающую территорию.

По словам Собянина, было важно не просто создать современное пространство, но и сохранить исторический облик района. Благодаря проведенным работам улучшилась транспортная доступность для жителей сразу трех районов: Бегового, Пресненского и Тверского.

17 сентября Собянин, вице-премьер России Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Оксана Лут открыли Центральный Московский ипподром после комплексной реконструкции. Мэр назвал это событие большим праздником для всех причастных к конному спорту.

Он отметил, что всю спортивную инфраструктуру ипподрома на Беговой улице возвели заново. Теперь она соответствует всем мировым стандартам, столица вновь может стать центром конного спорта России.

Ранее в Москве завершилась реставрация арки главного входа Парка Горького. Специалисты привели в порядок фасад и кровлю арки, двери и ограждения смотровой площадки, а также добавили подсветку.

