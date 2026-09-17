Садовое кольцо закроют 19 сентября из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 20:58

Мэр Москвы

Собянин: завершено благоустройство около Центрального московского ипподрома

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице завершилось комплексное благоустройство территорий около Центрального Московского ипподрома. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Работы проводились на Беговой улице, Беговой аллее, Скаковой улице, Скаковой аллее и Верхней улице. Общая площадь приведенных в порядок пространств составила 13,9 гектара.

Особое внимание уделили созданию доступной и безопасной среды рядом с жилыми домами. Там появились зоны отдыха, спортивные площадки и места для семейного досуга.

Например, у дома 3 на Беговой аллее обустроили сквер с пешеходными дорожками, лавочками, детскими и спортивной площадками. У дома 13к1 на Скаковой улице создали зону отдыха с качелями и скамейками, а около дома Авиаторов на Беговой улице, 34, привели в порядок хоккейную коробку, разместили площадки для панна-футбола и воркаута, а также две детские площадки.

Главной доминантой пространства стал Центральный Московский ипподром. Сквер у его основного здания украсили арт-объектами, ландшафтной и архитектурно-художественной подсветкой, обновили тротуары, установили чугунные фонари и скамейки в классическом стиле.

Для дополнительного проезда к ипподрому со стороны Ленинградского проспекта за пять месяцев построили новую улично-дорожную сеть. Дорога длиной 1,7 километра протянулась вдоль Смоленского направления Московской железной дороги от развязки на Третьем транспортном кольце до Ленинградского проспекта.

В рамках проекта построили Проектируемый проезд № 1808 от ТТК до пересечения с Нижней улицей, реконструировали Нижнюю улицу, устроили велодорожки, удобные тротуары и новое освещение, а также благоустроили прилегающую территорию.

По словам Собянина, было важно не просто создать современное пространство, но и сохранить исторический облик района. Благодаря проведенным работам улучшилась транспортная доступность для жителей сразу трех районов: Бегового, Пресненского и Тверского.

17 сентября Собянин, вице-премьер России Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Оксана Лут открыли Центральный Московский ипподром после комплексной реконструкции. Мэр назвал это событие большим праздником для всех причастных к конному спорту.

Он отметил, что всю спортивную инфраструктуру ипподрома на Беговой улице возвели заново. Теперь она соответствует всем мировым стандартам, столица вновь может стать центром конного спорта России.

Ранее в Москве завершилась реставрация арки главного входа Парка Горького. Специалисты привели в порядок фасад и кровлю арки, двери и ограждения смотровой площадки, а также добавили подсветку.

Собянин, Патрушев и Лут открыли обновленный Московский ипподром

Читайте также


мэр Москвыгородблагоустройство

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика