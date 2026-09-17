Московское "Торпедо" сыграло вничью с "Велесом" в футбольном матче Первой лиги

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Московский футбольный клуб "Торпедо" сыграл вничью с подмосковным "Велесом" в матче 12-го тура Первой лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Игра прошла на "Арене Химки". В первом тайме Илья Берковский со штрафного попал в перекладину, но счет так и не был открыт. После перерыва команды обменялись голами: на 62-й минуте отличился Захар Тарасенко из "Велеса", а на 78-й минуте Джонатан Окоронкво забил ответный мяч за "Торпедо".

Следующий матч московский клуб проведет 27 сентября с "Уфой".

В Первой лиге выступают 18 ФК. Прямые путевки в Премьер-лигу по итогам первенства получат команды, занявшие первые два места в турнирной таблице.

Ранее столичный "Спартак" в домашнем матче 9-го тура Российской Премьер-лиги обыграл воронежский "Факел". Встреча команд завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на первой добавленной ко второму тайму минуте забил Манфред Угальде. Таким образом, "Спартак" набрал 19 очков.