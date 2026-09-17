Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Домодедово, сейчас авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Подчеркивается, что это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В Росавиации также добавили, что в связи с принятыми мерами возможны корректировки в расписании рейсов.

Аэропорт Внуково также принимает и выпускает самолеты по согласованию с соответствующими органами. Статус авиарейсов можно уточнить на онлайн-табло.

Аналогичные меры уже вводились во Внуково, а также в аэропорту Жуковский вечером 17 сентября. Однако спустя время авиагавани вернулись к штатному режиму работы.