Пять автомобилей столкнулись на северо-востоке Москвы

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В Москве на проспекте Мира, в районе дома 142, столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Сейчас на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.

Из-за ДТП движение на участке затруднено на 2,1 километра, проезд осуществляется по двум полосам из четырех. Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее в Новоспасском переулке в результате ДТП погиб мотоциклист. Инцидент произошел в районе дома 5.

Кроме того, еще одно ДТП с мотоциклистом и автомобилем произошло на улице Большие Каменщики. На месте ЧП работают оперативные службы города.