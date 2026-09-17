17 сентября, 22:30Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на северо-востоке Москвы
Фото: Москва 24
В Москве на проспекте Мира, в районе дома 142, столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.
Сейчас на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.
Из-за ДТП движение на участке затруднено на 2,1 километра, проезд осуществляется по двум полосам из четырех. Водителей просят выбирать пути объезда.
Ранее в Новоспасском переулке в результате ДТП погиб мотоциклист. Инцидент произошел в районе дома 5.
Кроме того, еще одно ДТП с мотоциклистом и автомобилем произошло на улице Большие Каменщики. На месте ЧП работают оперативные службы города.