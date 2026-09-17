Собянин сообщил об уничтожении уже 15 БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО Минобороны сбили еще 10 вражеских беспилотников, летевших на Москву вечером 17 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

По словам градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее силы ПВО сбили 5 дронов, летевших в сторону Москвы. К настоящему моменту известно об уничтожении уже 15 БПЛА.

На этом фоне временные ограничения на работу ввели в аэропорту Домодедово. Внуково тем временем принимает и выпускает самолеты по согласованию с соответствующими органами.