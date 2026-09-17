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17 сентября, 21:02

Спорт

Московское "Динамо" обыграло "Ростов" в матче 9-го тура РПЛ

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Московский футбольный клуб "Динамо" одержал победу над "Ростовом" со счетом 3:0 в матче девятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе "Ростов Арена".

Счет был открыт на 36-й минуте. Ярослав Гладышев сделал передачу на Константина Тюкавина, после чего капитан московского клуба отправил мяч в ворота.

После перерыва "Динамо" продолжило контролировать ход игры. На 78-й минуте Виктор Окишор увеличил разрыв, а еще через 10 минут Тюкавин оформил третий гол, реализовав пенальти.

Благодаря этой победе бело-голубые суммарно набрали 19 очков и после девяти туров занимают второе место в турнирной таблице. Следующий матч чемпионата России команда проведет 11 октября. Соперником станет казанский "Рубин", начало встречи запланировано на 19:30.

Ранее в девятом туре РПЛ столичный "Спартак" на своем поле взял верх над "Факелом" – 1:0. Победный мяч в компенсированное время забил Манфред Угальде. После удаления Матвея Бардачева воронежская команда продолжила матч в меньшинстве.

В тот же игровой день московский клуб "Родина" и казанский "Рубин" сыграли вничью на "Арене Химки" – 1:1. Хозяева вышли вперед на 79-й минуте благодаря голу Дейвера Мачадо, но спустя три минуты Андерсон Арройо восстановил равновесие. "Родина" после девяти туров занимает 14-е место с пятью очками.

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