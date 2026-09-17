Собянин, Патрушев и Лут открыли обновленный Московский ипподром

Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы

Сергей Собянин, вице-премьер России Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Оксана Лут открыли Центральный Московский ипподром после комплексной реконструкции.

Мэр назвал это событие большим праздником для всех причастных к конному спорту. Он отметил, что всю спортивную инфраструктуру ипподрома на Беговой улице возвели заново. Теперь она соответствует всем мировым стандартам, столица вновь может стать центром конного спорта России.

"Огромное спасибо нашему президенту, правительству Российской Федерации за ту неоценимую помощь, которую они оказали при проведении реставрации и создании нового ипподрома – уникального сооружения в нашей стране и в мире", – сказал глава города.

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Патрушев, в свою очередь, напомнил, что решение полностью обновить ипподром лично поддержал Владимир Путин. Работы стартовали в 2024 году. Вице-премьер поблагодарил Собянина и правительство Москвы за проделанную работу. Он также выразил благодарность Минсельхозу России, "Росипподромам" и всем, кто принял участие в реконструкции.

Вице-премьер подчеркнул, что те решения, которые применялись в ходе обновления, станут образцом при реконструкции подобных объектов по всей России.

Лут добавила, что Центральный Московский ипподром будет лучшей площадкой для проведения призовых соревнований, в том числе международных, а также скачек "русских троек".

На церемонии мэр первым ударил в сигнальный колокол, который всегда применялся перед началом соревнований.

До проведения работ специалистами были проведены большие исследования архивных материалов. Для наибольшей точности использовались новейшие технологии, в том числе лазерное сканирование и химико-технологические проверки. После этого разработали проект реставрации главного корпуса.

Там отремонтировали вазоны, лепнину, отреставрировали элементы архитектуры, включая скульптуры коней на крыше ипподрома. Теперь основная трибуна сможет принять 2 тысячи зрителей одновременно. Кроме того, сохранены ресторан и музей истории объекта, площадь которого при этом стала больше.

В скачках смогут принимать участие до 16 лошадей. Новое освещение позволит проводить соревнования даже в темное время суток. Также созданы системы автоматического хронометража, фотофиниша и видеотрансляций.

Сделан и Конный двор с конюшнями общей площадью свыше 40 тысяч метров, ветеринарным блоком и другой инфраструктурой. Для гостей предусмотрены свои конюшни и корпус со столовой и спортзалом.

Ранее Собянин подчеркивал, что Центральный Московский ипподром после обновления будет одним из лучших в мире. Инвестор вложил в комплекс около 11,35 миллиарда рублей. Вместе с тем благодаря строительству объекта в городе появится еще 80 дополнительных рабочих мест, отмечал мэр.

