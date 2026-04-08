Сергей Собянин: Московский ипподром станет одним из лучших в мире

Центральный Московский ипподром после модернизации будет одним из лучших в мире. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.

Мэр рассказал, что также в рамках его реконструкции возведут новый конноспортивный комплекс. Его включили в перечень инвестиционных приоритетных проектов.

По словам Собянина, в современный комплекс инвестор вложит порядка 11,35 миллиарда рублей. Он будет включать в себя 3 крытых манежа, левады, плац и новые конюшни. Благодаря строительству объекта в городе появится еще 80 дополнительных рабочих мест.

Ранее завершилась реставрация главных символов ипподрома – квадриги и конных скульптур. По словам градоначальника, они имеют сложное строение, потому работы проводили очень бережно.

Для сохранения всех элементов реставрация проводилась непосредственно на месте – на высоте более 20 метров. Сначала их очистили, после чего укрепили каркасы, устранили повреждения и нанесли защитный слой.

