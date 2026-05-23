Новая волна похолодания ждет москвичей с 25 мая

Новая волна похолодания ждет москвичей с понедельника, 25 мая. Об этом в своем телеграм-канале предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, в этот день через столицу пройдет холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном, кружащим над Белым морем. Именно он станет причиной прихода дождей и сильного ветра в Московский регион. Таким образом, температура в понедельник не превысит плюс 18–20 градусов.

Во вторник, 26 мая, циклон проследует на северо-восток Европейской России. Днем местами также возможны небольшие дожди, а температура понизится уже до плюс 14–16 градусов. Это на 4–5 градусов ниже средних значений, отметил синоптик.

В среду, 27 числа, в городе будет облачно и дождливо. При этом атмосферное давление будет ниже нормы на 14–16 единиц. Столбики термометров покажут плюс 13–15 градусов.

В четверг и пятницу, 28–29 мая, небо затянут наиболее плотные облака, а температура в дневное время составит от плюс 12 до плюс 14 градусов, добавил Леус. При этом к выходным температурные значения пойдут вверх, но все равно до конца весны останутся ниже нормы.

Тем временем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале сообщил, что купальный сезон в Центральной России откроется только в середине июня. Он напомнил, что для комфортного купания вода в водоемах должна прогреться до плюс 18–20 градусов.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки в столице выпала четверть месячного объема осадков. На главной московской метеостанции ВДНХ 22 мая синоптики зафиксировали 16 миллиметров осадков, что составляет 26% от месячной нормы.