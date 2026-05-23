"Честный знак" заблокировал продажу 37 млн бутылок минеральной воды "Джермук"

Система маркировки "Честный знак" приостановила продажу 37 миллионов бутылок минеральной воды "Джермук" по поручению Роспотребнадзора. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак").

Там отметили, что это касается в том числе и вариантов со вкусовыми добавками. Нельзя купить воду в бутылках объемом 0,33 литра, 0,5 литра, 1 литр и 1,5 литра.

В пресс-службе пояснили, что указанная вода может нанести вред жизни и здоровью россиян. Специалисты выявили нарушения производителем обязательных требований к продукции.

При этом продажи как в магазинах, так и в интернете могут быть возобновлены после разрешения Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор временно приостановил ввоз и оборот всех партий воды "Джермук", так как продукция не соответствует информации на этикетке. Отмечалось, что это может ввести граждан в заблуждение и привести к ухудшению их самочувствия.

