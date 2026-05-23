Reuters: Зеленский недоволен предложением Мерца по ассоциированному членству Украины в ЕС

Украинский президент Владимир Зеленский назвал несправедливым предложение канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить Украине статус ассоциированного члена Евросоюза. Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, ему не понравилось, что у Киева не будет права голоса, несмотря на присутствие в ЕС. Он подчеркнул, что пора начать двигаться к тому, чтобы Украина стала полноправным членом Евросоюза.

Ранее Мерц обратился к лидерам стран ЕС с предложением дать Украине статус ассоциированного члена Евросоюза. По его мнению, это могло бы стать первым шагом к полноценному членству и дало бы Киеву возможность отправлять своих чиновников на саммиты и встречи министров.

Тем временем Евросоюз может начать прямые переговоры с Киевом о членстве в объединении уже в июне. По словам еврокомиссара по расширению Марты Кос, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пообещал относиться ко всем странам-кандидатам на равных.

