23 мая, 13:27

Variety: актера Тома Харди уволили из "Гангстерленда" из-за разногласий во время съемок

Фото: ТАСС/EPA/NEIL HALL

Британского актера Тома Харди отстранили от съемок в сериале "Гангстерленд" из-за конфликтов на съемочной площадке. Об этом сообщает журнал Variety со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что съемки второго сезона завершились, но о третьем пока не объявлено. Тем не менее, учитывая популярность проекта, его продолжение почти наверняка гарантировано. В "Гангстерленде" Харди исполняет роль Гарри да Соузы.

"Том Харди выбыл из сериала "Гангстерленд" <...>. Харди не предложили вернуться в сериал из-за проблем с исполнительным продюсером Джезом Баттеруортом, кинокомпанией 101 Studios и другими", – раскрыл инсайдер.

Подробности того, как его персонаж будет выведен из сюжета, пока не разглашаются.

В свою очередь источники газеты Independent рассказали, что Харди нередко опаздывал на съемки, требовал внести изменения в сценарий и выражал недовольство повышенным вниманием к другим актерам.

Между тем новозеландский режиссер Питер Джексон и американский телеведущий Стивен Кольбер объявили о начале работы над новым фильмом культовой серии "Властелин колец", основанной на книгах Джона Толкина. По сюжету через 14 лет после завершения путешествия хоббиты Фродо Бэггинс, Сэм Гэмджи, Мерри Брендибак и Пиппин Тук решают вернуться к воспоминаниям о своих первых приключениях.

История нового фильма будет основана на шести главах книги Толкина "Братство Кольца" (The Fellowship of the Ring), не вошедших в основную трилогию фильмов Джексона.

