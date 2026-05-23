23 мая, 12:06

Город

Сергунина сообщила об открытии первых летних кинотеатров в парках Москвы

Фото: пресс-служба Депкульта

В парках столицы с началом теплого сезона открываются летние кинотеатры. В эти выходные показы на свежем воздухе стартуют в парках 50-летия Октября, "Митино" и "Ходынское поле", в зоне отдыха "Покровский берег" и усадьбе Воронцово, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"На большом экране можно будет посмотреть ленты для всей семьи. Например, посетителям покажут сказку "Старик Хоттабыч", комедию "Полосатый рейс" и музыкальный фильм "Обыкновенное чудо", – рассказала она.

Бесплатные киносеансы будут проводить каждый день. Предварительная регистрация не нужна, актуальное расписание публикуется в социальных сетях парков.

Кинотеатр в парке 50-летия Октября находится рядом с площадью Семьи, в усадьбе Воронцово – у центральной аллеи, в зоне отдыха "Покровский берег" – возле главного входа, в парке "Митино" – около Пенягинского пруда, в парке "Ходынское поле" – около сухого фонтана.

Возобновят работу и летние кинотеатры "Москино": 3 июня один из них откроется в парке "Музеон", а 10 июня – в "Сокольниках". Посмотреть расписание и приобрести билеты можно будет на официальном сайте.

Еще одна сезонная площадка для кинопоказов появится в Парке Горького, неподалеку от Голицынского пруда. Она будет принимать посетителей с 15 июня до середины сентября.

Сеансы фильмов под открытым небом начались и в кинопарке "Москино". В программу на 23–24 мая вошли такие ленты, как "Варвара-краса, длинная коса", "Воздух", "…А зори здесь тихие". Для посещения понадобится входной билет на территорию комплекса.

Вместе с тем жителей и гостей столицы приглашают на пляжные площадки, где с 30 мая по 30 августа в рамках "Лета в Москве" запустят серию бесплатных тренировок и турниров. В рамках проекта на городских пляжах по выходным будут проводиться бесплатные тренировки и турниры. В программу войдут занятия по зумбе, растяжке, фитроку, функциональному тренингу и йоге.

