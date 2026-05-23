Работа трех трамвайных маршрутов сокращена по выходным дням с 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, трамваи № 4 будут курсировать с 23:26 от Курского вокзала только до станции метро "Сокольники". Кроме того, последний рейс трамвая № 43 уедет от МЦК "Угрешская" в 23:28, а от "Сокольников" – в 23:57. При этом трамваи № 50 отъедут от станции метро "Авиамоторная" с 23:25 и проследуют лишь до Каланчeвской улицы.

В свою очередь, с 24 мая на маршруте Т2 последние трамваи будут проезжать через центр в 23:48 от станции метро "Чертановская", а в 0:07 – от МЦД "Новогиреево". После этого транспорт будет курсировать в объезд центра через станции "Пролетарская" и "Площадь Ильича".

Пассажиров попросили следить за конечными остановками на табло трамвая, а также планировать поездки заранее, пользоваться метро и иными маршрутами трамваев и автобусов.

В департаменте объяснили, что изменения вносятся в связи с плановой модернизацией энергоинфраструктуры трамвайной сети. Работы будут проводиться в расширенные ночные технологические перерывы.

Вместе с тем в Москве будут открыты два трамвайных маршрута. Они появятся в районе Ивановское после завершения строительства новой трамвайной линии. Проект станет крупнейшим проектом за последние 40 лет. Он позволит жителям добираться до станции метро "Шоссе Энтузиастов" на 40% быстрее.

