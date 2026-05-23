Роспотребнадзор приостановил реализацию некачественного алкоголя из Армении

Роспотребнадзор принял решение о временной приостановке продажи в России некачественного алкоголя из Армении, следует из заявления пресс-службы ведомства.

"В целях недопущения реализации продукции, не соответствующей обязательным требованиям, предприятиям торговли и импортерам направлена информация о приостановке реализации продукции и об изъятии из обращения некачественной алкогольной продукции из Армении", – говорится в сообщении.

В список вошли товары от "Веди-Алко", "Абовянского коньячного завода" и "Винно-коньячного дома "Шахназарян". Нарушения, в частности, были обнаружены в красном полусладком вине "Гетап Вернашен" и белом сухом вине "Веди Алко" Харджи, а также в Т3 "Легенды Arni".

В свою очередь, среди крепленых напитков несоответствия выявлены в "Армянском коньяке 5 звезд" и семилетнем коньяке "Шахназарян ХО".

В середине мая Россельхознадзор инициировал масштабную проверку продукции из республики. Изначально под экспертизу подпали предприятия, чьи поставки рыбной продукции были приостановлены из-за подозрений в фальсификации.

Спустя время Россельхознадзор ввел временное ограничение на ввоз цветов из Армении. Меры останутся актуальны до завершения инспекции тепличных хозяйств и анализа ее результатов. Целью данного шага является защита фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала РФ.