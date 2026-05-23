Сергей Собянин: Центр перспективных разработок развивает транспорт будущего

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центру перспективных разработок Московского транспорта исполнилось два года. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

В Центре, по словам мэра, работает большая команда опытных специалистов, включая инженеров, программистов, аналитиков данных и экспертов, занимающихся внедрением современных технологий. Это является ключевой задачей Стратегии развития транспорта столицы до 2030 года.

Одним из приоритетных направлений деятельности организации является разработка и тестирование беспилотного транспорта. Москва, как напомнил градоначальник, стала первой в мире, где запустили регулярное движение беспилотного трамвая с пассажирами.

На данный момент в городе курсируют четыре таких трамвая, которые проехали более 35 тысяч километров, включая испытательные рейсы. Кроме того, на них было совершено более 100 тысяч поездок.

"Часть ходит в тестовом режиме: изучают маршрут и составляют высокоточную карту. До конца года инновационными технологиями оборудуют еще 11 трамваев. К 2030 году порядка 2/3 столичного парка трамваев станут беспилотными, к 2035-му – около 90%", – отметил Собянин.

Вместе с тем в январе началась тестовая эксплуатация первого в России беспилотного поезда метро, продолжил глава столицы, уточнив, что он пока работает без пассажиров. К маю состав преодолел более 3 тысяч километров.

В конце этого года он начнет испытания в обычном режиме с интервалами в 90 секунд в часы пик, а в 2027-м – уже с пассажирами. Еще через 3 года планируется запустить первую беспилотную линию метро – БКЛ.

Параллельно с этим специалисты Центра совместно с метрополитеном и ИТ-компанией правительства Москвы "МТТЕХ" разрабатывают и тестируют современные платежные решения для пассажиров. Здесь функционирует первая в России лаборатория билетных систем, занимающаяся такими проектами, как оплата по биометрии, виртуальная карта "Тройка" и оплата через систему быстрых платежей (СБП).

"Центр перспективных разработок Московского транспорта стал и местом притяжения жителей. В нем проходят познавательные встречи, где можно узнать о планировании маршрутов наземного транспорта, развитии пассажирских сервисов, об истории метро и проектах самого Центра", – заключил Собянин.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что власти Москвы принимают активные меры для решения транспортного вопроса. По словам градоначальника, с 2010 года число автомобилей в регионе увеличилось на 3 миллиона, превысив 9 миллионов.

При этом в мегаполисе стало в 5 раз меньше дней, во время которых фиксировалось интенсивное дорожное движение выше 8 баллов.