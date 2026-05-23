23 мая, 10:23Транспорт
Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию
Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Такое решение было принято из-за ограничений на использование воздушного пространства в районе воздушной гавани. В ведомстве также объяснили, что меры предпринимаются для обеспечения безопасности полетов самолетов.
В связи с этим пассажиров предупредили о возможных изменениях в графике вылета и прилета рейсов, статус которых можно узнать с помощью онлайн-табло аэропорта.
Также временные ограничения на прилет и вылет судов введены в аэропорту Жуковский. По данным Росавиации, данные меры нужны для обеспечения безопасности полетов самолетов.