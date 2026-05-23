Число погибших при атаке ВСУ на общежитие колледжа в ЛНР выросло до 10

Количество погибших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР возросло до 10 человек. Об этом сообщает глава ЛНР Леонид Пасечник в мессенджере MAX.

Кроме того, еще 38 человек пострадали. При этом глава республики уточнил, что судьба 11 студентов колледжа остается неизвестной. Однако спасатели продолжают работать на месте происшествия.

Также продолжают работать в пункте временного размещения психологи и врачи, которые оказывают родителям детей всю необходимую поддержку. Помимо этого, помощь оказывают волонтеры, общественники и неравнодушные граждане.

"Конечно, это страшные часы ожидания... Это общая боль нашей республики, это общая боль всей страны. Приношу глубокие соболезнования родителям и близким погибших детей", – добавил Пасечник.

В свою очередь, в МЧС России приняли решение увеличить группировку, задействованную в аварийно-спасательных работах на месте обрушения общежития после атаки ВСУ.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа 22 мая. В тот момент в здании находилось 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

После произошедшего был введен режим ЧС регионального характера. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил атаку ВСУ на колледж в ЛНР, назвав ее чудовищным преступлением украинских властей. Представитель Кремля подчеркнул, что все ответственные обязаны понести наказание за произошедшее. Владимир Путин приказал Минобороны РФ представить предложения по ответу на удар ВСУ по Старобельску.

