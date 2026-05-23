Фото: depositphotos/Fascinadora

Сбережения россиян достигли 70 триллионов рублей. Такие данные привел глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в беседе с РИА Новости.

По его словам, при снижении ключевой ставки и одновременном создании надежных инструментов фондового рынка, включая возможности для граждан, то люди начнут перераспределять свои накопления.

"Акции и облигации смогут вполне стать привлекательными", – предположил Шохин.

По итогам 2025 года россияне накопили наличными 17,1 триллиона рублей. Данный показатель стал рекордным. При этом за год объем наличных сбережений в рублевом эквиваленте увеличился на 4,6%. В 2024-м темпы роста достигали не более 0,1%.

Комментируя такие цифры, министр финансов РФ Антон Силуанов призвал граждан достать деньги "из-под подушки" и начать инвестировать, чтобы они приносили доход и способствовали развитию экономики. Он подчеркнул, что сбережениями нужно уметь управлять, вкладывая в различные инструменты. Самый простой из них – банковские депозиты.