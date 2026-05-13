Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 10:47

Экономика

Силуанов назвал фейками повышение налогов и заморозку вкладов россиян

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Предложения о повышении налогов для граждан и заморозке их вкладов не рассматриваются, заявил министр финансов России Антон Силуанов в беседе с РИА Новости.

Соответствующие слухи ранее появились в Сети.

"Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются. Основные изменения в налоговой системе приняты", – указал Силуанов.

Российской экономике, по его словам, требуются другие меры, а именно создание условий для устойчивости финансов и роста доходов людей. Например, министерство работает с расходной частью федерального бюджета, чтобы сделать его более сбалансированным.

"Задача непростая, но будет выполнена", – сказал министр.

Он добавил, что в стране снижается инфляция, а значит, снижаются и процентные ставки. Перед Минфином стоит задача перейти к сбалансированному росту без "бюджетных накачек".

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина указывала, что рецепт ускорения экономического роста кроется не в мягкой денежно-кредитной политике, а в стимулах для производительности труда. Она добавляла, что вклад налоговых изменений в инфляцию оказался ограниченным и составил чуть более одного процентного пункта.

Российские банки снизили проценты по вкладам вслед за ключевой ставкой

Читайте также


экономика

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика