13 мая, 11:37

Солист Bring Me the Horizon получил сотрясение мозга из-за брошенного телефона на концерте

Вокалист британской рок-группы Bring Me the Horizon Оливер Сайкс получил легкое сотрясение мозга из-за брошенного в него телефона во время концерта в США.

Согласно статье журнала Hollywood Reporter, все случилось на выступлении в городе Сент-Луис штата Миссури в понедельник, 11 мая.

Сам же Сайкс на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) заверил поклонников в том, что чувствует себя лучше, и поблагодарил за беспокойство.

"Хотел сообщить, что со мной все хорошо. Удар телефона по голове определенно был болезненным, и у меня легкое сотрясение мозга, но отек стал уже прилично меньше", – написал он.

Музыкант признался, что после удара ему было сложно выступать, поскольку пение создавало сильную нагрузку на рану и вызывало дезориентацию.

Ранее травму получил пианист Денис Мацуев, когда находился на гастролях в Пекине. Все произошло, когда музыкант садился в машину по прилете в столицу Китая. Водитель закрыл дверь и прижал пианисту руку.

В результате Мацуеву понадобилась помощь врачей, однако это не повлияло на выступление – он вышел на сцену и отыграл концерт продолжительностью 3 часа. Другие выступления музыканта также остались в силе.

