Водитель прищемил руку пианисту Мацуеву на гастролях в Китае

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Пианист Денис Мацуев получил травму руки на гастролях в Пекине. Об этом изданию "Абзац" рассказал сам артист.

По его словам, все произошло, когда он садился в машину по прилете в столицу Китая. Водитель закрыл дверь и прижал пианисту руку.

"В этот момент были не только искры из глаз, но и пробежала вся моя сценическая жизнь. Для обычного человека, если рвется сухожилие, это ничего страшного, заживает за неделю, а для пианиста это конец всего. Если фаланга не разгибается – о концертах и вообще обо всей концертной жизни можно забыть. Это было тревожно", – поделился впечатлениями пианист.

Мацуеву понадобилась помощь врачей, однако это не повлияло на выступление – он вышел на сцену и отыграл концерт продолжительностью 3 часа. Другие выступления музыканта остаются в силе и не находятся под угрозой срыва.

Музыкант уточнил, что в подобные моменты артистам помогает сцена. В ходе концерта он понимал, что силы позволили ему удачно отыграть.

